Venezuela: firmato accordo di collaborazione con Unicef per migliorare accesso all'acqua potabile (2)

- "L'acqua è fondamentale per la vita e la dignità della famiglia. Questo accordo aiuterà i bambini e gli adolescenti ad avere accesso all'acqua sicura, che è fondamentale per la loro sopravvivenza e il loro sano sviluppo", ha detto María Cristina Perceval, direttore regionale Unicef per l'America Latina e i Caraibi. "La riabilitazione delle infrastrutture idriche avrà un impatto immediato sulla vita delle famiglie e garantirà la sostenibilità del loro benessere a lungo termine", ha aggiunto il direttore regionale. Il lavoro dell'Unicef, prosegue il comunicato, contribuirà alla riabilitazione delle falde acquifere sotterranee e di superficie, alla riparazione dei sistemi di approvvigionamento idrico, alla distribuzione dell'acqua nei punti strategici come gli ospedali, alla riabilitazione delle stazioni di pompaggio e alla clorazione dell'acqua distribuita attraverso le autocisterne. Nell'ambito di questa iniziativa congiunta con le autorità nazionali e locali, l'Unicef fornirà anche un sostegno per migliorare la qualità dell'acqua, condurre attività di formazione e diffondere informazioni su pratiche igieniche adeguate, sul trattamento e lo stoccaggio dell'acqua a livello domestico. (segue) (Com)