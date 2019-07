Venezuela: firmato accordo di collaborazione con Unicef per migliorare accesso all'acqua potabile (3)

- "L'accesso all'acqua potabile è essenziale per la prevenzione delle malattie infantili e la riduzione della mortalità infantile in tutto il mondo, anche in Venezuela", ha detto il rappresentante provvisorio dell'Unicef Venezuela Hervé de Lys. "Siamo determinati a compiere maggiori sforzi per migliorare la salute dei bambini in ogni famiglia, anche nelle comunità più remote del Venezuela", ha aggiunto. Il lavoro congiunto darà la priorità agli Stati più vulnerabili e potrà essere esteso ad altre aree in una fase successiva, a seconda delle necessità. In questi luoghi, la riabilitazione di 60 sistemi e l'espansione dei sistemi di distribuzione dell'acqua, nonché il sostegno per la riparazione e il miglioramento dei sistemi sanitari andranno direttamente a beneficio di oltre 2,8 milioni di persone. L'accordo raggiunto con il ministero dell'Acqua rientra nel piano di cooperazione che l'Unicef ha sviluppato in Venezuela negli ultimi 30 anni. Nel 2018, il piano è stato ampliato per rispondere alle esigenze emergenti di bambini, adolescenti e donne a causa del deterioramento delle condizioni di vita nel paese. L'Unicef stima che 3,2 milioni di bambini hanno bisogno di assistenza in Venezuela. (Com)