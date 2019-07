Algeria: in corso conferenza dell’opposizione, divisioni su transizione

- È in corso in queste ore ad Algeri la conferenza nazionale dei partiti dell’opposizione algerina, appuntamento considerato cruciale per l’avvio di una fase di transizione per la soluzione della crisi politica. Assenti i rappresentanti del Raggruppamento per la cultura e la democrazia (Rcd), del Movimento democratico e sociale (Mds) e di forze di sinistra come il Fronte delle forze socialiste (Ffs) e il Partito dei lavoratori (Pt). I partecipanti hanno già evidenziato importanti divisioni nella gestione della transizione. Nel suo intervento iniziale il presidente del Movimento della società per la pace (Msp), Abderrezak Makri, ha respinto l’ipotesi di un’Assemblea costituente e ha elogiato il ruolo dell’Esercito popolare nazionale, considerato “cruciale” per i risultati raggiunti dal cosiddetto “movimento popolare”. Il riferimento è, in particolare, alle dimissioni del presidente Abdelaziz Bouteflika, il 2 aprile scorso, giunte dopo forti pressioni del generale Ahmed Gaid Salah, capo di Stato maggiore dell’esercito e viceministro della Difesa. (segue) (Ala)