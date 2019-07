Algeria: in corso conferenza dell’opposizione, divisioni su transizione (2)

- Un altro storico oppositore, l’ex premier Ali Benflis, ha confermato che l’obiettivo è l’organizzazione di “un dialogo politico costituente”, a condizione però che “non sia gestito dagli attuali governanti, invisi al popolo”. Il presidente di Jil Jadid, Djilali Soufiane, ha proposto la formazione di un “comitato di comunicazione” in vista di un dialogo che porti alla caduta del governo e all’organizzazione di elezioni presidenziali. Abdelkader Bengrina, presidente del Movimento della costruzione, ha sottolineato parimenti “la necessità di accelerare il processo elettorale per tenere le presidenziali al più presto”, accogliendo positivamente la proposta dei governanti per uscire dall’attuale crisi. (segue) (Ala)