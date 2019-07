Algeria: in corso conferenza dell’opposizione, divisioni su transizione (3)

- L’iniziativa dell’opposizione è coordinata dall’ex ministro della Comunicazione Abdelaziz Rehabi, il quale ha fissato l’obiettivo di “determinare i meccanismi necessari a uscire dalla crisi e organizzare al più presto le prime elezioni presidenziali democratiche e libere della storia dell’Algeria”. La conferenza è stata salutata favorevolmente anche dal governo, il cui portavoce Hassan Rabhi ha chiesto tuttavia che vengano richieste misure che “rispettino l’unità e la pace nel paese”. Le forze dell’opposizione sono chiamate anche a esprimersi sulla recente proposta al dialogo del presidente della Repubblica pro-tempore, Abdelkader Bensalah, il quale ha annunciato l’avvio di un nuovo processo di dialogo organizzato da "personalità indipendenti" e senza la partecipazione dello Stato, compresa l'istituzione militare. L'obiettivo è la preparazione delle prossime elezioni presidenziali "nelle migliori condizioni possibili". L'appello è stato rivolto "agli attori politici nazionali, all'insieme delle componenti della classe politica, alle personalità patriottiche nazionali, ai movimenti che strutturano la società civile e a tutti coloro che sono considerati come espressione dei sentimenti di una frangia della popolazione o delle sue élite", in particolare "giovani e donne". A costoro viene chiesto di impegnarsi in un processo di dialogo che "sarà condotto e gestito in tutta libertà e in piena trasparenza da personalità nazionali credibili, indipendenti, senza affiliazioni partitiche e senza ambizioni elettorali". (segue) (Ala)