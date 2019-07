Migranti: Mediterranea, trafficanti? Salvini ne risponderà in sedi giudiziarie

- "E' inaccettabile essere accomunati ai trafficanti di esseri umani. Un'accusa infamante che respingiamo al mittente. Salvini che lo ha fatto stamani pubblicamente ne dovrà rispondere nelle opportune sedi giudiziarie". Lo afferma in una nota, Mediterranea Saving Humans, la rete delle associazioni italiane che ha organizzato nave Mare Jonio e nave Alex, con l'armatore sociale Alessandro Metz, in merito a quanto detto oggi a Milano dal ministro dell'Interno. "Magari Salvini diventa un 'finanziatore involontario' di Mediterranea - conclude Metz - permettendo in questo modo nuove operazioni di monitoraggio in mare e forse di salvare altre vite umane".(Com)