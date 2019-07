Asti: Castello di Costigliole, oggi inaugurazione della mostra Cosmonautica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ombre del mare è uno strumento musicale magico, che riproduce il suono delle onde senza bisogno di essere toccato, perché “attivato” dai gesti dell’osservatore. Il campo nero monocromo di Akasha è invece costituito da pannelli di cristalli liquidi il cui colore si modifica con il variare della temperatura superficiale: il pubblico è chiamato a disegnare con l’acqua. I Catarifrangenti sono pitture su fondo nero, invisibili, che appaiono al pubblico solo quando il flash di una macchina fotografica le illumina. La sera del 20 luglio, a festeggiare il cinquantenario dello sbarco sulla Luna, sarà in programma, su prenotazione, L’Exocena: una cena spaziale in cui si mangerà il cibo degli astronauti. Partecipare è un viaggio nel futuro, fatto di suggestioni, sapori e consistenze mai provati. L’evento nasce da un’idea di Alessandro Sciaraffa con la collaborazione del regista Arnaud Ducharne e viene sviluppato e realizzato insieme a Francesca Persano alias Miss Dado, esperta di food, che coordina lo sviluppo della cena, coinvolgendo in questa occasione Marco Sforza e Vasyl Andrusyshyn, due giovani e intraprendenti chef di talento che vantano esperienze internazionali e oltreoceano. Agli chef sarà affidata la progettazione delle ricette incluse nell’Exokit, un kit di cibo “spaziale” confezionato dall’azienda DelSanto, che ha effettuato il processo di termo stabilizzazione del cibo per la missione dell’astronauta Samantha Cristoforetti. Gli Exokit, che saranno distribuiti nelle sale del castello, contengono cibo del tutto simile a quello usato nello spazio, altamente energetico, privo di allergeni, biodegradabile. (Rpi)