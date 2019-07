Roma: albero cade in piazza Re di Roma e travolge fili elettrici, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un albero è caduto stamattina intorno alle 6 a piazza Re di Roma, nella zona di San Giovanni, colpendo, un palo della luce e alcuni fili elettrici ma senza causare nessun altro danno a cose o persone. Sul posto sono intervenuti la polizia locale del gruppo Appio, i vigili del fuoco, il personale specializzato per monitorare le alberature presenti, il servizio giardini per delimitare la zona, un agronomo per accertare le cause insieme al personale specializzato e una ditta che ha provveduto a ripristinare l'impianto semaforico all'altezza di via Aosta che dopo la caduta del grosso arbusto era diventato lampeggiante. L'area è stata delimitata e si sta provvedendo alla rimozione dell'albero dalla piazza.(Rer)