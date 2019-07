Roma: Pedica (Pd), cade un altro albero, oramai è un bollettino di guerra

- "A Roma continuano a cadere alberi. Oggi l'ennesimo incidente in piazza Re di Roma, dove è caduto un pino marittimo ad alto fusto. Oramai è un vero e proprio bollettino di guerra". È quanto afferma Stefano Pedica del Pd. "Raggi faccia una vera manutenzione degli alberi. Tra mezzi che vanno a fuoco e alberi che piombano a terra oramai uscire di casa è diventato un pericolo. È ora di reagire contro una sindaca che non fa nulla per Roma - continua Pedica -. Bruciano gli autobus e Raggi dice che Atac sta rinascendo. Vengono giù gli alberi e ancora non c'è un vero piano per la cura del verde. Roma è in codice rosso su tutti i fronti, a partire dalla sicurezza, e dobbiamo reagire". (Com)