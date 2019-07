Rifiuti Roma: Melara (Ama), azienda pronta ma nessuna risposta da impianti. Così nostri sforzi inutili

- "Ama è pronta a dare totale attuazione a quanto disposto dall'ordinanza regionale sui rifiuti per Roma, dunque in pochi giorni potremmo superare le criticità che permangono, ma nessuno degli operatori che devono accogliere i rifiuti di Roma ha, al momento, risposto in esecuzione a quanto in teoria ordinato dal dispositivo regionale, tranne un unico operatore, Rida, dal quale era tra l'altro atteso il maggiore contributo per capienza accertata contrattualmente, che ha, per converso, espresso diniego contravvenendo all'ordinanza". Lo afferma in una nota la presidente di Ama Luisa Melara. "Se il quadro non muterà drasticamente, è mio dovere denunciare che tutti gli sforzi - in termini di risorse, uomini e mezzi - che ci apprestiamo a mettere in campo saranno inutili perché Ama non ha gli sbocchi sufficienti per allocare i rifiuti in impianti di trattamento. E' doveroso evidenziare - anche per informare correttamente i cittadini - che Ama ha pianificato la totale copertura di tutti i flussi dell'indifferenziato prodotto dalla Capitale con contratti stipulati con gli operatori del Lazio. Alcuni di essi, ad oggi, sono inadempienti. Da qui la necessità di un provvedimento straordinario (l'ordinanza regionale) che ha carattere di cogenza", ha continuato la presidente Melara. (segue) (Com)