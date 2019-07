Rifiuti Roma: Melara (Ama), azienda pronta ma nessuna risposta da impianti. Così nostri sforzi inutili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Del problema ho messo al corrente nottetempo anche la Prefettura", ha aggiunto Luisa Melara. La cabina di regia Ama per la gestione e il superamento della fase di crisi ha lavorato fino ad oltre mezzanotte, ieri, e tornerà a fare il punto anche oggi. Dopo l'accordo che ha prodotto l'apertura con turni potenziati nei festivi dell'impianto di trattamento meccanico biologico di Rocca Cencia, con i sindacati è stato raggiunto un secondo accordo per garantire il dispiegamento massimo, in questa fase, di tutto il personale operativo disponibile (presso le oltre 50 sedi di zona nei municipi, le autorimesse, le officine e unità speciali) e un incremento di almeno un terzo degli addetti al lavoro la domenica", ha concluso la presidente dell'azienda capitolina dei rifiuti. (Com)