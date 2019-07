Colombia: Ernst & Young, paese il secondo più attrattivo per gli investitori

- La Colombia è il secondo paese più attrattivo per gli investitori. Lo rivela la società di consulenza Ernst & Young, che ha valutato le risposte dei dirigenti aziendali di 47 paesi. Secondo queste informazioni, la Colombia è nell'elenco delle prime cinque destinazioni più attraenti per gli imprenditori, seconda solo agli Stati Uniti, e seguita da Canada, Regno Unito e Messico. “La Colombia ha dei buoni indicatori rispetto agli altri paesi dell’America Latina”, ha detto Andrés Gavenda, portavoce della società. Nel suo ultimo rapporto pubblicato a giugno la Banca mondiale (Bm) stima al 3,3 per cento la crescita economica in Colombia nel 2019, in aumento rispetto al 2018, chiuso con una crescita del 2,7 per cento. La crescita, stima l’istituto finanziario, continuerà ad aumentare nel 2020, attestandosi al 3,7 per cento, e registrerà un leggero calo nel 2021, passando al 3,6 per cento. (Mec)