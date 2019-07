Ostia: controlli sul litorale, 9 arresti e tre denunce nelle ultime ore (4)

- Per oltraggio e resistenza a Pubblico ufficiale, è stato denunciato, dai carabinieri di Vitina, un 47enne, con precedenti alle spalle che, fermato durante un normale controllo alla circolazione stradale sulla via Ostiense a bordo di un furgone, non ha gradito le contestazioni al Codice della strada rilevate dalla pattuglia dei carabinieri e li ha insultati. Nell’ambito di una specifica attività svolta dai carabinieri di Ostia con il personale del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Roma, infine, sono stati ispezionati numerosi esercizi commerciali del litorale. Al termine dei controlli, sono stati denunciati i titolari di 2 attività per omessa procedura di controllo in materia di sicurezza alimentare, mancata applicazione del piano di autocontrollo, somministrazione di alimenti in cattivo stato di conservazione, violazione degli obblighi in materia di tracciabilità, abbandono di rifiuti e violazioni in materia di aree protette. Nell’occasione, i militari hanno elevato sanzioni amministrative per quasi 5.000 euro e proceduto al sequestro di un’area sottoposta a vincolo ambientale e interessata dallo sversamento di rifiuti pericolosi. (Rer)