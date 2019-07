Campania: latitante albanese sperona auto polizia, Salvini, pensava di essere Ong

- Il ministro dell’Interno Matteo Salvini commenta l'arresto di Gega Mamhut, un cittadino albanese di 25 anni e ricercato dal 2017, e afferma: "Ha speronato i mezzi delle Forze dell’ordine, forse pensando di essere una Ong, ma è stato arrestato dopo un inseguimento. Grazie alla Polizia di Stato che in Campania ha ammanettato un latitante albanese di 25 anni, accusato di furto in abitazione continuato e aggravato. Le macchine della Squadra mobile hanno avvicinato lo straniero mentre era alla guida di un’auto e lui le ha speronate cercando di scappare. Tutto inutile. La pacchia è finita". La latitanza di Gega Mamhut è terminata dopo l'arresto tra Giugliano in Campania e Sant'Antimo da parte degli agenti della Squadra mobile di Caserta e Napoli al termine di un lungo inseguimento. (Rin)