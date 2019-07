Ucraina: amministrazione presidenziale auspica ritorno missione Fmi in agosto

- Una missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) potrebbe giungere in Ucraina nel mese di agosto. Lo ha annunciato l’inviato presidenziale presso il Consiglio dei ministri di Kiev, Andriy Gerus, ripreso dall’agenzia di stampa “Interfax Ucraina”. “L’Fmi ha promesso di tornare in Ucraina dopo le elezioni parlamentari. Ci auguriamo che ciò possa avvenire già ad agosto”, ha affermato Gerus. Allo stato attuale, ha proseguito il funzionario presidenziale, non ci sono accordi preliminari di alcun tipo sulle condizioni che garantirebbero all’Ucraina un nuovo finanziamento da parte dell’Fmi. “Avvieremo i negoziati direttamente da zero”, ha aggiunto Gerus.(Res)