Coldiretti: Salvini interrotto da fischi animalisti, lunga vita all’orso

- Il vicepremier Matteo Salvini, durante il suo intervento al Villaggio Coldiretti di Milano, è stato contestato da alcuni animalisti, che si battevano per la tutela degli orsi. "Semmai in alcune Regioni sono gli orsi che mettono le mani sulle pecore, quindi lunga vita all'orso, basta che non faccia strage di pecore da allevamento. Giù le mani dai cinghiali, ma non se ne può più, tra un po' mi entra in tinello e si prende il telecomando della tv", ha replicato il vicepremier con ironia ai contestatori. "La natura - ha proseguito Salvini - ha i suoi equilibri, se permetti che speci prolifichino, occorre intelligenza e buon senso". (Rem)