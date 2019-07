Migranti: Salvini, corridoi umanitari? Non si sono mai interrotti

- Ai giornalisti che, a margine del suo intervento al Villaggio Coldiretti di Milano, gli chiedevano dei corridoi umanitari, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha risposto: "Li stiamo facendo, non si sono mai interrotti i corridoi umanitari. Ne arrivano in centinaia in aereo tramite i corridoi umanitari, quindi non è una novità. Li ho firmati io personalmente". (Rem)