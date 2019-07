Fisco: Salvini, forte taglio tasse da prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenendo al Villaggio Coldiretti di Milano, il vicepremier Matteo Salvini ha annunciato "un forte taglio delle tasse a partire dall'anno prossimo per chi vive in questo paese e riguarda produttori e famiglie". Su questo, ha aggiunto, "ci sarà un bel confronto con l’Europa. Non dico scontro, ma preparatevi. Io sono già pronto, la pazienza del pescatore ce l'ho, preparatevi ad alcune settimane di discussione: se ce lo faranno fare sorridendo, lo faremo, altrimenti lo faremo lo stesso".(Rem)