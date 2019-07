Infrastrutture: Anas, Simonini nuovo presidente World road association per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ingegnere Massimo Simonini, amministratore delegato e direttore generale di Anas (Gruppo FS Italiane), è il nuovo presidente della World road association (Piarc) per l'Italia. Il Comitato nazionale ha approvato all'unanimità la sua candidatura. Lo riferisce Anas in una nota. Simonini guiderà il comitato italiano dell'Associazione mondiale della strada, la più antica e autorevole associazione internazionale di settore, che i governi di tutto il mondo fondarono a Parigi oltre un secolo fa e che comprende 140 Paesi e che ha come obiettivo la condivisione delle best practices internazionali su tutti i settori delle strade. Il neo presidente ha sottolineato la necessità di approfondire le metodologie più innovative per il monitoraggio della sicurezza dei ponti, considerando anche attentamente i vantaggi della sensoristica applicata, con l'obiettivo di porre sempre, al primo posto, la sicurezza delle infrastrutture e del trasporto. Simonini, informa ancora la nota, rappresenterà l'Italia al prossimo Congresso mondiale della Strada che si aprirà il 6 ottobre ad Abu Dhabi. (Com)