Rifiuti Roma: Radicali, Arpa Lazio assicuri il rispetto dell'ordinanza Zingaretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora che la Regione ha firmato l'ordinanza per aiutare la capitale a superare questo momento drammatico, Arpa Lazio avvii subito i controlli per accertarsi che tutti gli impianti di trattamento e di smaltimento oggetto dell'ordinanza rispettino le prescrizioni". Così in una nota Alessandro Capriccioli, consigliere regionale del Lazio di +Europa Radicali, e Massimiliano Iervolino, membro di direzione di Radicali italiani. "Chi in queste ore sta mettendo in dubbio l'applicabilità della citata ordinanza, come Rida Ambiente, suggerisca modifiche, ma ricordi che ci troviamo di fronte a un'emergenza, che come tale va affrontata. Per pulire davvero la Capitale c'è bisogno che l'ordinanza venga attuata soprattutto nelle parti che riguardano l'impiantistica regionale: se qualcuno dovesse contravvenire alle indicazioni ci troveremmo di fronte ad un fatto grave dato che, è bene ricordarlo, l'atto firmato dal presidente Zingaretti ordina, non invita". (Com)