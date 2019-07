Roma: M5s su rifiuti, da Zingaretti solo bluff, ordinanza inapplicabile

- I parlamentari romani del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato, in una nota denunciano: "Avevamo sperato che almeno stavolta il governatore del Lazio Zingaretti avesse deciso di aiutare la città di Roma, ma anche in questo caso le nostre speranze sono state disattese. L’ordinanza emanata per aiutare Roma a gestire l’emergenza rifiuti con il supporto di altre strutture a livello regionale per il trattamento è infatti inapplicabile". Quindi i parlamentari proseguono: "Lo dicono proprio le società che gestiscono gli impianti, come la Rida, che sostiene che l'ordinanza è scritta male e non rimuove 'le situazioni che oggettivamente impediscono alla società di fornire ulteriore supporto ad Ama'. A fronte di questo, Zingaretti ha fatto la voce grossa, ordinando che la città venga pulita in sette giorni. Ma come? Prima scrive un’ordinanza inapplicabile e poi pretende che il problema venga risolto in fretta? Dobbiamo pensare che davvero non si sia accorto che l’ordinanza fosse scritta male, oppure il segretario del Pd ne è consapevole e continua a fare melina, abbandonando Roma e i romani?". (segue) (Com)