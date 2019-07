Roma: M5s su rifiuti, da Zingaretti solo bluff, ordinanza inapplicabile (2)

- Perché, incalzano ancora gli esponenti M5s, "Zingaretti è lo stesso che dal 2012 ad oggi non ha mai varato un piano rifiuti: siamo sicuri che voglia davvero risolvere questo problema? O fa più comodo, dal punto di vista elettorale, continuare questo squallido teatrino? Zingaretti la smetta di fare assurdi giochi politici sulla pelle dei romani: l’ordinanza va riscritta, bene, e va data la possibilità agli impianti di accogliere i rifiuti della Capitale. SI ricordi - concludono - che non è soltanto il segretario del Pd ma il governatore del Lazio e le sue responsabilità in questa vicenda sono immense". (Com)