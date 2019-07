Ue: Salvini, Centinaio commissario? Fa bene il ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier Matteo Salvini sembra chiudere all’ipotesi del ministro dell’Agricoltura e del Turismo Gian Marco Centinaio come prossimo commissario europeo indicato dall’Italia. "Lui fa bene il ministro dell'Agricoltura, fategli fare il ministro, che c'è bisogno di chi gira per le aziende agricole", ha detto Salvini intervenendo al Villaggio Coldiretti di Milano in un incontro moderato da Paolo Del Debbio, a cui stava partecipando anche Centinaio. "Qui - ha aggiunto il vicepremier - tirano i nomi a caso, io sono orgoglioso del lavoro che Centinaio sta facendo". (Rem)