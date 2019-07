Russia-Turchia: conversazione telefonica fra Putin e Erdogan, focus su Siria e Libia

- Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto oggi una conversazione telefonica con l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan, durante la quale sono stati discussi gli sviluppi in Siria e in Libia. Lo rende noto il Cremlino, ripreso dall'agenzia di stampa "Sputnik". "I capi di Stato hanno sottolineato l'importanza di intensificare gli sforzi diplomatici e politici per risolvere il conflitto siriano, incluse le iniziative nell'ambito dei negoziati del formato di Astana", si legge nella nota della presidenza russa. Putin e Erdogan si sono anche confrontati sull'evoluzione della crisi in Libia, esprimendo preoccupazione per il peggioramento della situazione nel paese. La telefonata, come riferito dal Cremlino, si è tenuta per iniziativa di Ankara.(Rum)