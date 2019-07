Roma: Raggi, ordinanza Zingaretti inapplicabile, bluff è svelato (2)

- "Tutta la parte su Ama non ha ragione di essere", continua Virginia Raggi nell'intervista. "Il governatore non può certo ordinarci di comprare dei cassonetti in deroga al codice degli appalti. E non può esercitare poteri sostitutivi al posto del comune di Roma: per farlo dovrebbe seguirne un procedimento totalmente diverso. Zingaretti sta andando oltre quanto consentito dalla legge", ha affermato il sindaco di Roma. "Sono stufa di dovermi prendere le colpe degli altri. Come comune mi occupo della raccolta, mentre degli impianti deve occuparsi la Regione. Perché dal 2012 Zingaretti non ha mai varato un piano dei rifiuti?", ha continuato il sindaco Raggi nell'intervista pubblicata sul suo profilo Twitter. "L'ordinanza pare inapplicabile, e questo mi fa essere molto preoccupata". E sull'ipotesi che altri impianti, come la Rida ambiente di Aprila, si rifiutino di applicare l'ordinanza, Virginia Raggi ha aggiunto: "Zingaretti smetta di fare il segretario del Pd e riscriva l'ordinanza. Altrimenti ci diano un altro governatore con cui trattare". (Rer)