Torino: musica, Eugenio in Via Di Gioia allo Stupinigi Sonic Park

- Dopo aver riempito le sale dei live club italiani con il "Natura Viva Tour" e chiamato a raccolta i fan nelle piazze di Roma, Bologna, Genova e Milano, oggi sabato 6 giugno gli Eugenio in Via Di Gioia tornano a casa per il loro primo, unico e grande raduno nazionale a Stupinigi Sonic Park: “una grande festa”, come la definiscono, un concerto lungo un’intera giornata che si annuncia come l’unica data in Piemonte per presentare “Natura Viva”, il loro terzo lavoro discografico. Gli Eugenio in Via Di Gioia hanno fatto loro il concetto di "raduno" fin dagli esordi, organizzando radunate in stile flash mob che hanno invaso le piazze d'Italia. Per il loro primo raduno nazionale a Torino, nella loro città - più di due anni dopo l'ultimo concerto sulla piazza torinese "al buio" con la scaletta decisa dai fan - gli Eugenio in Via Di Gioia vogliono sorprendere con un evento unico ed irripetibile che partirà alle ore 16 e si concluderà solo dopo il concerto e la presentazione di "Natura viva", il loro terzo lavoro discografico, uscito nel mese di marzo per Virgin Records (Universal Music Italia). (segue) (Rpi)