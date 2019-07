Torino: musica, Eugenio in Via Di Gioia allo Stupinigi Sonic Park (2)

- L’evento è all’insegna della sostenibilità con laboratori per il riciclo della plastica dedicati ai bambini e un dibattito sul cambiamento climatico e lo spreco alimentare (alle ore 18). Stupinigi Sonic Park è uno dei primi festival plastic free, sostenibile e attento alla salvaguardia dell’ambiente: in tutte le aree vengono utilizzati materiali compostabili, azzerata la produzione di rifiuti in plastica, allestite diverse isole ecologiche per la raccolta differenziata e predisposti erogatori gratuiti di acqua microfiltrata. A disposizione dei partecipanti all’evento anche i workshop di capoeira, i tavoli da ping-pong e uno spazio musicale per i musicisti di strada, in collaborazione con Buskercase. Sul palco, opening di poetry slam con Gianmarco Tricarico e il vincitore di Special Stage da Officine Buone e, a seguire, una scaletta inedita per gli Eugenio in Via Di Gioia con tanti special guest: Guido Catalano, Willie Peyote, Roberto Mercadini, il coro dei Giovani Cantori e i Senza Fiato, tra gli altri. Per l’occasione, inoltre, con il biglietto del concerto si potrà accedere al Museo permanente della Palazzina di Caccia a soli 3 euro, lungo un percorso che attraversa 137 camere e 17 gallerie, saranno potenziati i trasporti pubblici con passaggi ogni 15 minuti A+R della linea 41 e, grazie alla partnership con Wetaxi, si potrà usufruire della tariffa scontata del 20%. (Rpi)