Caldo: a Milano Coldiretti presenta primo giardino terapeutico anti-afa e anti-smog

- Con il caldo record che assedia le città e fa aumentare lo smog nasce il primo giardino terapeutico che aiuta i cittadini a respirare aria pulita e a combattere l’afa, oltre a difendere la salute. La novità è stata presentata al Villaggio contadino della Coldiretti a Milano al Castello Sforzesco, dove è stata allestita un’area verde con piante antismog in grado di “catturare” le sostanze inquinanti bloccando anche le pericolose polveri sottili PM10 e abbassando la temperatura dell’ambiente circostante. Un’iniziativa importante per un paese come l’Italia che vede ogni abitante disporre nelle città capoluogo di appena 31 metri quadrati di verde urbano ma la situazione peggiora per le metropoli con valori che vanno dai 22 di Torino ai 17,9 di Milano fino ai 13,6 di Napoli. Dal Leccio al Mirabolano, dal Tasso alla Fotinia, fino all’Alloro e al Viburno – spiega la Coldiretti – sono solo alcune delle essenze capaci ripulire l’aria da migliaia di chili di anidride carbonica e sostanze inquinanti come le polveri PM10 che ogni anno in Italia causano circa 80.000 morti premature secondo l’Agenzia europea dell’Ambiente. Una delle piante antismog più efficaci – fa sapere la Coldiretti – è il Leccio, che raggiunge un’altezza di 35 metri, è in grado di assorbire fino a 3100 chili di Co2 in vent’anni e ha un’ottima capacità complessiva di mitigazione dell’inquinamento e di abbattimento delle isole di calore negli ambienti urbani. Elevate “prestazioni” sono assicurate anche dal Tasso e dal Mirabolano, che eliminano rispettivamente 1800 e 1700 kg di Co2, pur restando su altezze inferiore (fino a 10 metri). (segue) (com)