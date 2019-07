Migranti: situazione ancora in stallo per le navi Alan Kurdi e Alex (2)

- Difficile da sbrogliare anche la matassa della nave Alex: Mediterranea Saving Humans, in una nota, fa sapere che "dopo una notte di scambi con i Centri di coordinamento dei soccorsi di Malta e Italia, è del tutto evidente che partire per il porto de La Valletta nelle attuali condizioni significherebbe mettere a rischio la sicurezza e l'incolumità delle persone a bordo della Alex. Abbiamo addirittura scoperto che, secondo il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo di Roma, in prossimità dell'arrivo nelle acque territoriali maltesi, Alex dovrebbe caricare di nuovo a bordo, in spregio a qualsiasi norma sulla sicurezza della navigazione, tutte e 41 le persone ed entrare così nel porto di La Valletta". Mediterranea, inoltre, definisce "inquietanti" le notizie di stampa "che, da diverse autorevoli fonti, denunciano l'esistenza di un accordo tra il governo italiano e quello maltese finalizzato al sequestro dell'imbarcazione Alex e all'arresto di tutto il nostro equipaggio. Atti ritorsivi fuori da ogni rispetto dello Stato di diritto. In queste condizioni - conclude - nel pieno rispetto del diritto internazionale, delle Convenzioni marittime e delle linee guida dell'Imo, abbiamo appena reiterato la richiesta di assegnazione del porto sicuro più vicino di Lampedusa come Place of safety". (segue) (Rin)