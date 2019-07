Migranti: situazione ancora in stallo per le navi Alan Kurdi e Alex (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fonti del Viminale, tuttavia, fanno trapelare che 34 casse di acqua (confezioni da sei bottiglie da due litri l’una), 54 pasti (primo, secondo, merenda e succo di frutta), quasi 200 coperte termiche e quattro flaconi di materiale disinfettante sono stati consegnati alla barca di Mediterranea ieri da parte delle autorità italiane. Le stesse fonti spiegano che sempre ieri sera erano pronte altre 34 casse di acqua che però sono state rifiutate. In più, sono stati evacuati 13 immigrati: sei donne (di cui quattro incinta) con due mariti, quattro minori sotto l’anno di erà, un minore di circa 12 anni. L’Italia ha confermato ad Alex la disponibilità a scortarla a La Valletta, con trasbordo di immigrati su altre navi più sicure, a patto che entri nel porto e si sottoponga ai doverosi controlli di un paese dell’Unione europea. Ipotesi rifiutata dalla Ong: Roma e Malta, riferiscono sempre fonti del Viminale, sono allibite per quella che appare come una richiesta di impunità preventiva che tiene bloccate delle persone in mezzo al Mediterraneo. (Rin)