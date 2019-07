Rifiuti Roma: Giro (FI), Raggi incapace ma la sinistra non ha mai fatto Piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che la Raggi sia una sindaca incapace è un dogma incontestabile come lo è l'esistenza del'Inferno. Ma che oggi la sinistra dia lezioni alla sindaca è ridicolo. Per decenni hanno tenuto aperta Malagrotta, la buca più grande d'Europa, fregandosene di avere un piano rifiuti perché troppo concentrati a non dare fastidio ai ricatti ambientalisti, alla tenuta dei loro governi e delle loro giunte regionali che impedirono la realizzazione di un nuovo termovalorizzatore". Lo ha affermato in una nota il senatore di Forza Italia Francesco Giro. "E così oggi il Lazio ne ha solo uno, quello di San Vittore, con una capacità autorizzata di 350mila tonnellate a fronte di un fabbisogno di 800mila tonnellate di combustibile da rifiuto da valorizzare - ha continuato Giro -, 13 termovalorizzatori la Lombardia, 8 l'Emilia Romagna; col risultato che Roma brucia oltre il 40 per cento dei suoi rifiuti nei termovalorizzatori degli altri con un aggravio nella bolletta dei romani. Quindi la sinistra, qui a Roma e nel Lazio, non deve attaccare la Raggi sulla mancata autonomia impiantistica della Capitale in larga parte dovuta all'ipocrisia e insipienza dei suoi sindaci del passato, e magari prendere lezioni dalla cugina Emilia Romagna". (Com)