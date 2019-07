Expo: Sala, ringrazio Salvini, stretta di mano con ministro

- Il vicepremier Matteo Salvini e il sindaco di Milano Giuseppe Sala si sono incontrati al Villaggio Coldiretti allestito nel capoluogo lombardo. Tra i due c’è stata una stretta di mano e Salvini ha detto al primo cittadino: "Ciao, Beppe". Il sindaco ha apprezzato le parole del ministro dell’Interno dopo la sentenza di ieri che lo condanna a 6 mesi convertibili in pena pecuniaria. "Salvini quando c’è da ringraziarlo, lo ringrazio: credo che abbia fatto una manifestazione di buon senso", ha detto Sala ai giornalisti. Critico invece nei confronti del Movimento cinque stelle che ieri ha chiesto le sue dimissioni: "I Cinque stelle ormai non ci sorprendono più, hanno questa qualità politica di persone che sembrano non avere tutta questa capacità e responsabilità, per cui francamente non sono sorpreso". (Rem)