Difesa: Azerbaigian, due soldati uccisi in un esplosione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una esplosione ha colpito una unità militare in Azerbaigian, uccidendo due soldati e ferendone un altro. Lo ha reso noto il ministero della Difesa azerbaigiano, ripreso dai media locali. “Nella mattina del 6 luglio, delle unità militari sono state vittime di un incidente. Due soldati sono rimasti uccisi in un’esplosione”, ha reso noto il ministero, specificando che sono in corso indagini. (Res)