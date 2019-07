Migranti: Salvini, querela Carola? Non vedo l'ora di incontrarla in tribunale

- Interpellato sulla querela avanzata dal capitano della Sea Watch, Carola Rackete, nei suoi confronti, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha detto: "Non vedo l'ora di incontrarla in tribunale, di guardare in faccia una che ha provato ad uccidere dei militari italiani. Ci sono i giudici che decidono della vita e della morte di tutti. Fosse per me sarebbe già a Berlino". Così ha risposto ai giornalisti al suo arrivo al Villaggio di Coldiretti a Milano. (Rem)