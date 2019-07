Expo: Sala, lunedì riferirò in Consiglio, ma vado avanti

- All’indomani della condanna, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ribadisce la sua volontà di proseguire il suo mandato da sindaco e rispetto ai momenti successivi alla sentenza, questa mattina al Villaggio Coldiretti è apparso più sicuro: "Mi ha molto aiutato il fatto di aver ricevuto molti messaggi e mail di incoraggiamento, quindi se hai dei dubbi te li fai passare. Sarebbe da irresponsabili non impegnarsi, visto la responsabilità che ho e l’affetto che mi circonda, ieri poi tornando a casa ho visto la Légion d’honneur, la massima onorificenza che i francesi danno e che mi hanno dato, e ho pensato che la vita è paradossale" ha spiegato il sindaco. "Andiamo avanti con fiducia però, lunedì riferirò in Consiglio comunale, anche se non è che abbia da raccontare molto di più perché fino a che non leggerò il dispositivo non so cosa dire di più, ma mi sembra giusto riferire ai rappresentanti dei milanesi e soprattutto confermare che, per come sono fatto io, se solo immaginassi di non avere l’energia e la motivazione per fare il difficile lavoro che faccio, mollerei all’istante, ma ce l’ho. Per cui andrò avanti", ha concluso Sala. (Rem)