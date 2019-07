Expo: Sala, rinunciare a prescrizione? Strategia la suggeriranno avvocati

- Saranno gli avvocati del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a decidere se il primo cittadino debba o meno rinunciare alla prescrizione, che per il reato per cui è stato condannato ieri, scatterà a novembre. Lo ha spiegato lo stesso Sala ai giornalisti che, a margine del suo intervento al Villaggio Coldiretti di Milano, gli chiedevano se abbia intenzione di rinunciare alla prescrizione: "Credo gli avvocati suggeriranno cosa fare, la strategia. Quello che dice il mio avvocato è che prima bisogna leggere il dispositivo, perché altrimenti è difficile fare ogni riflessione". Altamente probabile, invece, il ricorso in appello. "Quello - ha detto Sala - penso proprio di sì. Per quanto riguarda le forme e il modo, l’avvocato Scuto mi ha detto che dobbiamo leggere il dispositivo e da quello che mi ha detto ci sono 90 giorni per il deposito, quindi aspettiamo pazientemente". (Rem)