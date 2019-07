Migranti: Salvini, trattato Dublino? Ci stiamo attrezzando per ridiscuterlo da soli

- Al suo arrivo al Villaggio di Coldiretti di Milano, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a chi gli ha chiesto se il trattato europeo di Dublino sui migranti sarà ridiscusso o meno, ha risposto: "Non mi sembra che la maggioranza dei Paesi europei sia intenzionato a farlo e quindi ci stiamo attrezzando per ridiscuterlo sostanzialmente da soli". Per poi aggiungere che "stiamo ragionando per superare delle regole che non funzionano". (Rem)