Expo: Salvini, sentenza Sala? Mi rammarica, rischiamo non trovare più sindaci

- In merito alla condanna a 6 mesi del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per falso nell'ambito del processo di un filone dell'inchiesta Expo 2015, "non c'è niente da festeggiare. Di questo passo non troviamo più un cittadino italiano disponibile a fare il sindaco, il governatore e l'assessore perché se firma la riga sbagliata sul modo sbagliato sei automaticamente inquisito". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini al suo arrivo al Villaggio di Coldiretti a Milano. "I ladri veri devono finire in galera quindi è una sentenza che mi rammarica, non fatemi commentare altre sentenze se no mi portano via entro 15 giorni", ha concluso Salvini. (Rem)