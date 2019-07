Expo: Sala, amareggiatissimo, ma rispetto sentenza

- Rispetto alla condanna a 6 mesi nell’ambito della vicenda sugli appalti per la piastra di Expo, il sindaco di Milano Giuseppe Sala non vuole parlare di una sentenza dal sapore politico. "Le sentenze si rispettano, non si contestano e io non le contesterò, esprimerò un giudizio rispetto alla qualità della sentenza una volta che avrò letto carte, come si può fare in democrazia, si può dire la propria. Mi sembra un pò semplificativo dire 'è un tema politico' e in più rischio di non rispettare le sentenze. Sono amareggiatissimo, ma profondamente rispettoso della sentenza", ha spiegato ai giornalisti al Villaggio Coldiretti di Milano. Alla domanda se sia stato penalizzato da un conflitto tra le Procure, Sala ha risposto: "Non penso". (Rem)