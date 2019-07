Olimpiadi 2026: Sala, preoccupato che condanna influisca su futuro manager

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, teme che la sentenza che lo condanna a 6 mesi per una vicenda che risale al periodo in cui era commissario unico di Expo, possa influire sul futuro manager per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. "Questa - ha detto al Villaggio Coldiretti - è la mia principale preoccupazione: è chiaro che le persone normali non possono che mettersi paura di fronte all’idea di entrare nell’ambito pubblico sia a livello politico sia a livello manageriale, perché i rischi sono troppo elevati. Quindi vi prego di credermi che la battaglia non è per la mia posizione personale, perché io alla fine assorbo, sono abbastanza resiliente, ma una battaglia di principio, che va fatta, altrimenti continuerà a esserci questa impermeabilità tra mondo privato e mondo pubblico". Quindi, Sala ha concluso: "Quando funziona invece, e io spero di essere un caso del genere, porta valore, perché dal privato porti la tua esperienza, la tua freschezza, per cui questo è un tema importante per il nostro Paese".(Rem)