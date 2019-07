Egitto: prezzi carburanti saranno adattati a standard mondiali ogni tre mesi

- L’Egitto aggiornerà ogni tre mesi i prezzi dei carburanti per adattarli agli standard mondiali. Lo stabilisce un decreto del premier Mustafa Madbouli reso pubblico attraverso un comunicato del governo. L’indicizzazione automatica dei prezzi si applicherà a tutti i prodotti petroliferi tranne le bombole a gas per uso domestico e i prodotti petroliferi usati per la produzione di elettricità. Lo scorso aprile l’Egitto aveva già avviato un Meccanismo automatico per l’indicizzazione dei prezzi (Apim) con l’obiettivo di adeguare il prezzo della benzina 95 ottani alla media mondiale. Con il decreto odierno, anche gli altri carburanti saranno soggetti allo stesso meccanismo, entrato in vigore ufficialmente il 30 giugno scorso. Gli aumenti dei carburanti sul mercato domestico dovrebbero essere pari al 10 per cento dei prezzi attuali. (segue) (Cae)