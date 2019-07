Egitto: prezzi carburanti saranno adattati a standard mondiali ogni tre mesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il governo egiziano ha annunciato un ultimo taglio ai sussidi sui carburanti, aumentando a una media del 38 per cento i principali prodotti energetici. Tale misura ha provocato un aumento di almeno il 15 per cento dei prezzi dei trasporti al Cairo, dove contestualmente è stato dispiegato un importante dispositivo di sicurezza. Gli aumenti hanno riguardato anche i prezzi dei prodotti alimentari e dei principali servizi. Madbouli ha dato ordine ai governatori di monitorare da vicino la situazione alle stazioni degli autobus, dove i conducenti sono chiamati ad attenersi alle nuove tariffe annunciate dal governo. Le notizie degli ultimi giorni sono state accolte dall’irritazione e dal risentimento di un ampio segmento della popolazione egiziano, nonostante l’esecutivo abbia promosso sui social un video per difendere il taglio ai sussidi, che hanno permesso allo Stato di salvaguardare “37 miliardi di dollari nelle casse nel solo 2019”. (Cae)