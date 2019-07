Libia: vice inviato Onu incontra sindaci della Cirenaica

- Stephanie Williams, vice dell’inviato speciale delle Nazioni Unite per la Libia Ghassan Salamé, ha incontrato ieri i sindaci delle città di al Baida e Shahat, in Cirenaica, i quali hanno chiesto “un’equa distribuzione delle risorse nazionali” come parte della soluzione alla crisi. Lo si legge in un comunicato diramato dalla missione dell’Onu Unsmil. “La missione è impegnata a sostenere tutti i libici attraverso l’unificazione delle istituzioni nazionali, nonostante le difficoltà dovute agli ultimi sviluppi”, ha sottolineato Williams nell’occasione. Gli incontri rientrano nel quadro di una serie di confronti avviati dall’Unsmil con le municipalità, le istituzioni della società civile e i leader tribali della Cirenaica. I sindaci, da parte loro, hanno invitato la comunità internazionale a “intensificare gli sforzi per trovare soluzioni articolate alla crisi libica che fronteggino la crisi economica e assicurino un’equa distribuzione delle risorse nazionali” e ad “ascoltare la voce del popolo libico, rafforzando l’identità nazionale e affrontando i problemi economici”. I leader della Cirenaica, la regione orientale della Libia, premono sempre più per l’adozione di un sistema federale per risolvere la crisi. (Lit)