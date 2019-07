Grecia: sondaggi elettorali, Nuova democrazia in vantaggio su Syriza di 7 punti percentuali

- Alla vigilia delle elezioni politiche in Grecia, il partito di opposizione Nuova democrazia avrebbe un vantaggio stabile di 8 punti percentuali sulla formazione di governo Syriza. Questo quanto emerge dal più recente sondaggio elettorale, preparato dall’istituto Pulse e ripreso dal quotidiano ellenico “Kathimerini”. Il 36 per cento degli intervistati sarebbe intenzionato a votare per il partito di centrodestra del leader Kyriakos Mytsotakis, mentre la formazione di Alexis Tsipras si fermerebbe al 28 per cento. Il 7 per cento degli elettori destinerebbe la propria preferenza al Movimento per il cambiamento (Kinal), il 5 per cento al Partito comunista, il 4 per cento alla formazione neonazista Alba dorata e il 3 per cento al movimento MeRa25, fondato dall’ex ministro delle Finanze ellenico Yanis Varoufakis. (Gra)