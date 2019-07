Milano: Sala, ricandidatura? Presto per pensarci, ma ieri tentato di dire basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, a caldo, dopo la sentenza di condanna, il sindaco di Milano Giuseppe Sala aveva detto di non sentirsela di guardare oltre a due anni, ovvero il termine del suo primo mandato da sindaco. Una posizione ammorbidita oggi al Villaggio Coldiretti. "È presto pensarci”, ha detto ai giornalisti che gli chiedevano di una sua ricandidatura. "In un primo momento - ha aggiunto - non può non venire l’idea di dire 'adesso basta', poi vai avanti". Ieri il sindaco ha voluto essere in Aula al momento della sentenza. "Preferivo metterci la faccia. Poi riguardandomi in televisione e vedendola, mi sono fatta un po’ paura", ha confessato. Per quanto riguarda la vicenda giudiziaria che lo coinvolge, adesso il sindaco deve aspettare il deposito del dispositivo di condanna. "Io non è che sono lì in ansia, ormai gli effetti la sentenza li ha prodotti e su di me ieri li ha prodotti in maniera molto pesante. Rimane il fatto che con i milanesi ho una responsabilità quindi non sono uno che quando c’è da lottare si tira indietro. La mia vita è fatta di vittorie, successi, momenti difficili e si va avanti", ha concluso il primo cittadino milanese. (Rem)