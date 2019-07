Roma: ruba una bicicletta in pieno centro, arrestato

- Armato di tronchese ha preso di mira una biciletta legata ad un palo in piazza di Santa Chiara, a pochi passi dal Pantheon, e, dopo aver tagliato la catena è montato in sella per allontanarsi. Il ladro, un 33enne romano senza occupazione e con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri della stazione Roma Quirinale con le accuse di furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate. Transitando in piazza, i carabinieri hanno notato la catena spezzata alla base di un palo della luce e l’uomo che si allontanava a bordo della bici appena rubata. Intervenuti i militari hanno fermato il ladro dopo pochi metri e, dopo aver trovato l’arnese usato per tranciare la catena ancora nelle sue tasche, lo hanno bloccato.L’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto, in attesa del rito direttissimo. Il tronchese usato dal ladro è stato sequestrato dai carabinieri, mentre la bici è stata recuperata e riconsegnata alla legittima proprietaria. (Rer)