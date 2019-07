Migranti: Mulè (FI), serve impegno forte e condiviso in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, in una dichiarazione ai tg, ha affermato: "Non è con i nazionalismi o i sovranismi che si governa un fenomeno epocale come quello dell'immigrazione. Per affrontarlo serve un impegno forte e condiviso in Europa che solo un governo autorevole e rispettato può ottenere. Non è certo il governo giallo verde, isolato e senza credibilità in Europa".(Rin)