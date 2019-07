Forza Italia: Mulè, mettere da parte divisioni per tornare forza governo

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, in una dichiarazione ai tg, a proposito del suo partito, ha affermato: "Il più grande innovatore della politica italiana, Silvio Berlusconi, ha indicato con coraggio e lungimiranza la strada per rinnovare Forza Italia nel solco di una storia autenticamente liberale. La sfida che attende chi vuol agevolare questo rinnovamento è quella di mettere da parte qualsiasi spinta a divisioni e dimostrarlo con i fatti. Abbiamo davanti un obiettivo che non può che farci trovare uniti: tornare al più presto forza di governo nel Paese per mettere fine all'incubo di un esecutivo che sta facendo il male dell'Italia".(Rin)