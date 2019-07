Ue: Centinaio, io commissario? Se Lega e Italia ne hanno bisogno, ci sono

- Il ministro delle Politiche agricole e forestali e del Turismo, Gianmarco Centinaio, non si tira indietro rispetto all’ipotesi di essere il prossimo commissario europeo nominato dall’Italia. "Se la Lega e Salvini e l’Italia dovessero avere bisogno ci sono, in caso contrario ci sono autorevoli personalità in giro per l’Italia e io sarò felicissimo di andare avanti a fare il ministro dell’Agricoltura", ha detto al Villaggio Coldiretti a Milano. "Io - ha aggiunto - penso che sia ancora un po’ presto e continuo a dire che io faccio il ministro dell’Agricoltura e del Turismo, sono contento di farlo, ringrazio la Lega e Salvini per avermi dato questa opportunità". (Rem)