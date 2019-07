Torino: controlli nel quartiere San Salvario, 5 arresti per spaccio, sequestrati 50 grammi di droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque persone sono state arrestate per detenzione e spaccio di droga, altre 5 persone denunciate in stato di libertà per possesso di droga, 10 giovani consumatori di droga sono stati segnalati alla Prefettura. In tutto sono stati sequestrati oltre 50 grammi di droga, tra cocaina, eroina, marijuana e hashish. Sono state controllate 74 persone e 41 auto. Questo il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio dei carabinieri, disposto dal comando provinciale di Torino, nel quartiere San Salvario, ieri sera dalle 21 alle 24. Un servizio finalizzato a garantire che il divertimento notturno possa avvenire in condizioni di piena sicurezza. Pattuglie e posti di controllo in Via Nizza, Corso Marconi, Largo Saluzzo, Corso Massimo D’Azeglio e Corso Dante. Una stazione mobile dei carabinieri per i cittadini (Largo Saluzzo e dintorni) per fare segnalazioni, ricevere informazioni o presentare denuncia. A operare sono stati i carabinieri della Compagnia San Carlo, in collaborazione con i colleghi motociclisti del Nucleo Radiomobile, Torino Oltre Dora e Torino Mirafiori. (Rpi)